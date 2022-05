Familienvater verurteilt : Lebenslänglich für Mord an Ehefrau

Die Richter sahen davon ab, eine „besondere Schwere der Schuld“ bei dem Angeklagten festzustellen. Foto: RP/wuk

Düsseldorf Weil sie sich von ihm trennen wollte, tötete ein 40-Jähriger seine Ehefrau in einer Wohnung in Düsseltal. Das Landgericht in Düsseldorf verurteilte den Täter nun zu lebenslanger Haft.