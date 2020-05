Kostenpflichtiger Inhalt: Gedenken in Düsseldorf : Begehbare Brücke über dem „39er Denkmal“

Das ist der Siegerentwurf für die Neugestaltung des umstrittenen Denkmals am Reeser Platz. Foto: Sebastian Freytag

Das umstrittene Monument am Reeser Platz erhält ein „Gegendenkmal“. Die Jury entscheidet sich für den Entwurf von Ultrastudio. „Those who have crossed“ zeigt eine Brücke, die über das Denkmal gelegt wird.