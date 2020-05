Protestaktion : Montagsdemo für mehr Gesundheitsschutz

Düsseldorf Mehrere überparteiliche Gruppen und Gewerkschaftler wiesen am Montagabend auf die ihrer Meinung nach herrschenden Missstände als Folge der Corona-Einschränkungen hin. Es ging um Geld und um Gesundheit.

(lod) Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche – auch auf das Leben von Elena Reinert. Die 14-jährige Schülerin hat am Montagabend teilgenommen an einer Demonstration in Bilk vor den Düsseldorf Arkaden und fragt: „Warum darf ich wegen der Corona-Regeln nicht mit zwei Freundinnen spazieren gehen, in den Fleischfabriken aber arbeiten so viele Männer eng nebeneinander?“