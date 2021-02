Vereine in Düsseldorf : FDP fordert Hilfe für den Sport

Düsseldorf Für Ratsfrau Monika Lehmhaus steht Düsseldorfs Ruf als Sportstadt auf dem Spiel.

Beim Blick in die Kooperationsvereinbarung von CDU und den Grünen ist laut Lehmhaus der Sport ein Verlierer. Im Gegensatz zur Kultur fehle es an konkreten Projekten, der Punkt Sport sei im Vertrag nur „voller Belanglosigkeiten“. Dass sich Düsseldorf dann mit der Rhein-Ruhr-Region für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 und für die Universade 2025 bewerben möchte, passt für die FDP-Politikerin nicht zusammen. „Große Events dürfen nicht auf Kosten der Basis gehen. Wenn man Gastgeber der Olympischen Spiele werden möchte, braucht man die Bevölkerung und die Vereine hinter sich. Wenn man sich dort aber gerade fragt, was die Sportpolitik für einen in der Corona-Krise überhaupt macht, wird das schwierig“, sagt Lehmhaus.