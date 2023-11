Wirtschaftsministerin beim Vorlesetag in Düsseldorf „Ich lese für mein Leben gern“

Mit vielen Aktionen begleitet die GGS Helmholtzstraße die Leseförderung der Mädchen und Jungen. „Unser Vorlesetag läuft sogar eine ganze Woche“, sagt Schulleiterin Kerstin Hänsel. Dann nehmen die Schüler an verschiedenen Angeboten und Lesungen in Düsseldorf teil. Am Donnerstag gab es außerdem eine Lesestunde in der ganzen Schule, an der in allen Räumen Wunschbücher der Kinder von den Lehrerinnen und Lehrern vorgelesen wurden.