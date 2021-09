Schwärme am Rheinufer : Woher die vielen Möwen in Düsseldorf kommen

Düsseldorf Große Möwenschwärme sind immer wieder in Düsseldorf zu beobachten, insbesondere am Rheinufer. Ein Experte verrät, woher sie kommen und wie sie hier leben.

Viele Vögel machen auch Halt in Düsseldorf – so kommen etwa die Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe, Steppenmöwe, Silbermöwe, Heringsmöwe, Mittelmeermöwe und Mantelmöwe vor. Alle bekannten europäischen Arten wurden in der Landeshauptstadt nachgewiesen, sagt Krause.

Einige Arten leben und brüten aber auch in Düsseldorf, sagt Krause. So sind im Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen etwa Heringsmöwen heimisch. Andere Arten bauen ihre Nester am liebsten in Gewerbegebieten und auf begrünten Flachdächern, sagt Vogelexperte Krause.