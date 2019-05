Verkehrspolitik in Düsseldorf : Nach Rad-Vorstoß: Kniefall von Hartnigk (CDU)

Verkehrspolitik in Düsseldorf

Düsseldorf Der CDU-Politiker Andreas Hartnigk wollte mit einer Parkgebühr für Fahrräder in der Verkehrsdebatte punkten. Die Idee ging nach hinten los.

Die CDU-Kreispartei und die CDU-Ratsfraktion distanzieren sich in einer Stellungnahme von einem Vorstoß ihres Mitstreiters Andreas Hartnigk. Der Fraktionsvize hatte in einem Bericht der „Bild“-Zeitung Parkgebühren für Fahrräder angeregt. Dazu heißt es nun: „Die CDU-Ratsfraktion Düsseldorf wird keine Antragsinitiative zur Einführung von Parkgebühren für Fahrräder in Düsseldorf stellen. Auch die CDU Düsseldorf sieht dafür nicht den geringsten Anlass.“