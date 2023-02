Karneval in Düsseldorf Kleines Amazonenkorps, großes Fest

Diesmal wurde anlässlich des 8x11-jährigen närrischen Amazonenkorps-Geburtstags extra ein Jubiläumshut designt. Die gesamte Modecrew steht neuerdings unter der Leitung von Elke Bischof-Münks, was sie zur wichtigsten Amazone im Hintergrund macht. Sie hält vor und während des Modetees alle Fäden der Programm-Highlights, also der Modenschauen und Verlosungen, in den Händen.