Mode in Düsseldorf : Das Mode-Karussell dreht sich wieder

Düsseldorf Die Vertreter der Branche kommen nach Düsseldorf, weil hier die Kollektionen der kommenden Sommer-Saison zu sehen und zu bestellen sind. Es geht auch Themen wie Waren-Lagerung im Einzelhandel und Nachhaltigkeit bei Mode-Machern. Dazu finden Partys statt, zu denen sich Prominente ansagten.

Mode will verkauft und gefeiert werden: Zahlreiche Mode-Händler aus ganz Deutschland sind an diesem Wochenende tagsüber wieder in Düsseldorf unterwegs, um ihre Kollektionen für die kommende Saison zu bestellen. Fündig werden sie in den rund 600 Showrooms verschiedener Marken und auf den drei Ordermessen (Gallery, Supreme und Date), die nur für Fachbesucher zugänglich sind. So läuft auf dem Böhler-Gelände die Messe Gallery des Düsseldorfer Veranstalters Igedo, bei der rund 800 Marken aus 20 Ländern vertreten sein werden. Neuer Kooperationspartner ist das Tech-Start-up Scalerion, das moderne Möglichkeiten der Vernetzung vorstellen will, wie Igedo-Geschäftsführerin Ulrike Kähler sagt. „Der Einzelhandel hat sich längst verändert. Nicht über Nacht, dennoch stetig und drastisch“, sagt sie. Das Konzept soll Händlern helfen, trotz kleinerer Lagerflächen ähnliche Chancen zu nutzen wie große Versandhändler. So verkaufen Händler Produkte mittels Musterteilen; die Waren werden aus zentralen Lagerbeständen direkt an die Endverbraucher geschickt.