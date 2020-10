Wirtschaft : Modellregion Wasserstoff-Mobilität

NRW-Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart verlieh dem Konsortium der Kompetenzregion in Düsseldorf den Titel „Modellregion Wasserstoff-Mobilität Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die „Kompetenzregion Wasserstoff Düssel.Rhein. Wupper “ hat den Landeswettbewerb zur Wasserstoff-Mobilität gewonnen. NRW-Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart verlieh dem Konsortium der Kompetenzregion in Düsseldorf jetzt den Titel „Modellregion Wasserstoff-Mobilität Nordrhein-Westfalen“. Das Konzept wurde von den Städten Düsseldorf , Duisburg und Wupper tal sowie vom Rhein-Kreis Neuss in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Düsseldorf , den Wupper taler Stadtwerken und dem Unternehmen „Air Liquide“ entwickelt.

In den beteiligten Kommunen soll Wasserstoff-Mobilität auf Straßen, Schienen und Wasserwege gebracht werden. Dem vor Ort produzierten Wasserstoff und dessen Einsatz in gewerblichen und kommunalen Fahrzeugen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Dieses Konzept hat die Jury des Landeswettbewerbs überzeugt und folglich aus den drei Bewerbungen die „Kompetenzregion Wasserstoff Düssel.Rhein.Wupper“ als Gewinnerin ausgewählt. Neben der Kompetenzregion hatten es zudem ein Konsortium mit der Stadt Köln und eines mit dem Kreis Steinfurt in die Endausscheidung des zweistufigen Landeswettbewerbs geschafft. Alle Akteure der Kompetenzregion freuen sich, dass sie einen Beitrag dazu leisten können, Klimaschutz, Kooperation und lokale Wertschöpfung zusammenzubringen.