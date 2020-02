Modehaus in Düsseldorf Benrath : Warum Pröpper mit Mode Erfolg hat

Lukas (l.) und Matthias Pröpper setzen auf eine gut gepflegte Kundendatei. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt gibt es eigentlich genug Geschäfte, wo man sich mit neuester Mode eindecken kann. In Benrath hat ein kleines Haus seit 40 Jahren Erfolg.

Von Hans Onkelbach

In der Stadt locken die große Modehäuser wie Breuninger, C&A, Ansons, P&C, immer mehr Menschen kaufen online – aber in Benrath trotzt ein eher kleines Geschäft dieser starken Konkurrenz. Den Einheimischen ist der Name geläufig, denn das Modehaus Pröpper wurde vor rund 60 Jahren gegründet und sitzt seitdem an derselben Straße. Derzeit wirkt es munterer denn je.

Wie geht das? Kämpft da David gegen Goliath? Lukas Pröpper ist eher nicht der Typ für solche Vergleiche. Der 40-Jährige hat vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Matthias die Leitung des Geschäftes vom Vater übernommen. Sein vorsichtiges Fazit: „Wir sind zufrieden so wie es läuft!“ Wer Kaufleute kennt, der weiß, dass dieser Satz von guten Umsätzen kündet.

Das Konzept dahinter ist vergleichsweise simpel, um nicht zu sagen: lebensnah. Die Firma ist tief verwurzelt im „lokalen Gefüge“, wie Lukas Pröpper die Situation beschreibt. Das ist nicht zu übersehen: Der lebhafte Benrather Markt mit seinen Geschäften liegt um die Ecke, andere Einkaufsstraßen sind nicht weit, und die eigene Adresse, die Friedhofstraße, ist lebhafter, als es der Name vermuten lässt, weil sie eine wichtige Querverbindung zwischen verschiedenen Bereichen des Stadtteils darstellt. Es gibt also ausreichend Laufkundschaft. Aber vor allem setzt man auf die Stammkunden – Frauen und Männer also, die schon seit Jahren immer wieder vorbeikommen, weil sie wissen, dass sie bei Pröpper finden, was sie suchen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Denn die beiden Eigner legen Wert auf individuelle Beratung und Betreuung. Wohl wissend, dass manche Kunden vielleicht dennoch nach ausgiebiger Beratung online kaufen. Lukas Pröpper ärgert das nicht: „Ich bin eh hier, und ich glaube fest daran, dass die meisten wiederkommen.“

Der Erfolg gibt ihm recht. Obwohl eine Firma mit Jahrzehnte langer Historie, haben die zwei Brüder das Geschäft behutsam modernisiert. Man hat eine Internetseite, beobachtet die sogenannten „social networks“ und hat einen wachen Blick auf Trends. Wie ist die Alterstruktur der Kunden? Die meisten dürften zwischen Anfang, Mitte 30 bis in die 60er liegen, heißt es. Was diese Leute heutzutage suchen, hat man auf den Bügeln hängen oder in den Regalen liegen – lockere Mode, klassische Jacketts, aber auch die lässigen Stücke einer Marke wie Fynch Hatton, die sich erfolgreich an Männer wendet, denen allzu steifes Outfit zuwider ist.

Lukas und Matthias Pröpper sind jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes in das Geschäft hineingewachsen. „Wir waren immer hier, haben hier auch schon sehr früh mit gearbeitet!“ Aber die Eltern legten Wert auf eine entsprechende Ausbildung. So hat der eine der Brüder – Matthias – Betriebswirtschaftlehre studiert und ist Kaufmann, der andere – Lukas – hat außer Jura noch mittelalterliche Geschichte an der Uni absolviert. Warum Geschichte? Aus purem Interesse, erzählt er.

Also – gut aus- und gebildet sind die beiden zweifellos.

Ihr Auftritt im zwischen Hosen, Jacken und Pullovern hat außerdem nichts mehr von früherer gedeckt-gemusterter Attitüde gediegener Herrenausstatter. Lukas trägt flottes Schuhwerk zur Cargo-Jeans und Pullover mit fein gemustertem Hemd darunter, sein Bruder ist ähnlich gewandet. Aber bei beiden ist die Kleidung absolut stilsicher – als Teil der Botschaft: Gute Kleidung ist keine Frage von Schlips und Bügelfalte! Seit einigen Jahren hat man die früher getrennt liegenden Geschäfte für Damen und Herrenmode nebeneinander gelegt, ein großer Durchbruch verbindet die beiden Abteilungen, was das alltägliche Handling einfacher macht. Der Stamm der Mitarbeiter ist überschaubar – außer den Brüdern sind noch vier Angestellte im Einsatz, auch die Eltern helfen bisweilen noch aus.