Mobile Redaktion : Parkprobleme beschäftigen die Pempelforter

Viele Pempelforter kamen mit Anregungen und Ideen zur Mobilen Redaktion auf den Kolpingplatz. Foto: RP/Uwe-Jens Ruhnau

Am Stand der Mobilen Redaktion der RP gab es viel Lob für den Stadtteil, allenfalls Verbesserungsmöglichkeiten wurden geäußert. Ein Problem: Fehlender Parkraum und daraus resultierend zu viele Zweite-Reihe-Parker.

Pempelfort ist ein Stadtteil, in dem es sich gut leben lässt. Das wurde bei der Mobilen Redaktion der RP am Samstag auf dem Kolpingplatz einmal mehr deutlich, denn es gab viel Lob und vergleichsweise wenig Kritik. Dennoch treten natürlich auch in Pempelfort und Umgebung Probleme auf.

So ärgert sich Hans Reuning darüber, dass die Rotphase an der Feuerwache immer zwei Minuten dauert, auch wenn nur ein einziger Krankenwagen die Rettungswache verlässt. „Dann staut sich der Verkehr unnötig lange auf der Münsterstraße, und wir bekommen auf dem Balkon die ganzen Abgase ab.“ Bernd Linden ist schon mehrfach aufgefallen, dass die Straßenbahn an der oberen Nordstraße (zwischen Duisburger und Kaiserstraße) viel zu schnell unterwegs ist. „Das ist brandgefährlich.“

Eva Koch kann es nicht verstehen, dass an der Kirche Heilige Dreifaltigkeit an der Jülicher Straße die Glascontainer ausgerechnet dort positioniert sind, wo die Rampe für Rollstuhlfahrer in die Kirche führt. „Und dann liegt meist noch jede Menge zerborstenes Glas davor.“ Was sie außerdem stört: „Der Asphalt auf der Schwerinstraße ist in einem sehr schlechten Zustand, das ist für Radfahrer eine Katastrophe.“

Christian Ohmann regt sich über das Pflanzkonzept im Nordpark auf: „Da gab es früher wunderschöne Blumenbeete, heute sieht man dort nur noch wuchernde Staudenpflanzen.“ Svenja Kruse-Glitza ist der langjährige Leerstand bei den Geschäften am Ende der Ulmenstraße ein Dorn im Auge. „Eigentum verpflichtet doch, dort könnte man notfalls auch dringend benötigten Wohnraum schaffen.“

Die Umweltspur an der Prinz-Georg-Straße kritisiert Annette Walbaum: „In der Mitte der Straße fließt die Düssel und an beiden Seiten ist ein hervorragender Radweg vorhanden, besser geht es eigentlich nicht. Durch die Umweltspur kann die Prinz-Georg-Straße nun aber kaum noch überquert werden, Autoschlangen reihen sich auf einer Spur und ich muss als Radfahrerin lange in dieser schlechten Luft stehen und warten, bis endlich mal eine Lücke frei wird.“

Bernhard Vetten geht auf die Parkproplematik in Pempelfort ein. Das „kreative Parken“ sei nach 19 Uhr oft der einzige Ausweg, um überhaupt einen Parkplatz zu finden, darüber würde sich auch keiner groß ärgern, da die „Falschparker“ nur nachts dort parken würden. „Eine Idee wäre es, mehr Flächen einzuführen, in denen man nachts (in zweiter Reihe) parken darf – zum Beispiel auf der Vagedes- oder der Duisburger Straße, in der Halteverbotszone vor der Rochusschule oder auf der Umweltspur Prinz-Georg-Straße.“ Das Falschparken an der Toulouser Allee spricht Sebastian Krebs an: „Für Millionen von Euro als zweispurige Umgehung angelegt, fristet sie jetzt ein Dasein als einspuriger kostenloser Park-and-Ride-Parkplatz für auswärtige Autofahrer. Hoffentlich bleibt da in der verbliebenen Spur mal niemand liegen, dann ist das Chaos perfekt.“ Dort könne man besser eine Schnellspur für Fahrradfahrer anlegen, das wäre allemal ökologischer als geparkte Pkw. Das Thema Parken beschäftigt auch Karin Metschulat. Sie ist eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Zum Rhein, zum Flughafen, zum Bahnhof. Dennoch hat sie ein Auto, dass sie ab und zu aus der Tiefgarage holt, um zu ihrer Tochter ins Münsterland zu fahren. Sie findet, dass es mehr Parkplätze im Stadtteil geben müsse. Das Zweite-Reihe-Parken sei für Radfahrer gefährlich, ebenso das rasche Ausparken ohne Rücksicht auf nahende Radler.

Dieses Problem sehen auch Anna und Richard Koch. Die Ein- und Ausfahrt an der Tiefgarage in Höhe der früheren Tapetenpassage an der Duisburger Straße etwa sei durch Zweite-Reihe-Parker zu einem Gefährdungspunkt geworden. Das Ordnungsamt kontrolliere leider nur punktuell, sagt Richard Koch, vor allem die vielen Fahrzeuge der Paketdienste seien durch die nahe Abholstation dauerpräsent. Ebenso ein Problem: „Die Anwohnerparkgebiete sollten sich in größerem Maß überlappen“, fordert Karin Illmann. Die Zuschnitte führten heute dazu, dass man teilweise viel zu weite Wege zurücklegen müsse, wenn man am Rand eines Gebietes wohne – so wie es bei ihr an der Eulerstraße der Fall sei.

Große Hoffnungen ruhen auf einem besseren Wochenmarkt auf dem Rochusmarkt. Dort wohnten viele Menschen, sagt Ingrid Latz, „und zu Fuß ist es vor allem für ältere Menschen zum Kolpingplatz zu weit“. Und wenn der Rochusmarkt besser läuft, sieht Bezirksvertreterin Gisela Groth (SPD) im Markt auf dem Münsterplatz die nächste Baustelle. Man habe den Platz schön hergerichtet, der Spielplatz werde angenommen, nun müsse es dort mehr Marktstände und längere Öffnungszeiten geben, die auch Berufstätigen nutzten.