Notunterkunft für 1400 Menschen : Mobile Impfung für Flüchtlinge in Düsseldorfer Messehalle

Das mobile Impfteam der Stadt macht Station an der Messehalle 6. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Stadt bietet in der Notunterkunft alle zugelassenen Vakzine an. Inzwischen sind 2300 Menschen in Düsseldorfer Unterkünften untergebracht. Darunter sind 70 unbegleitete Kinder und Jugendliche.

Die Stadt bietet den in der Messehalle 6 untergebrachten Flüchtlingen jetzt ein mobiles Impfangebot. Sie können sich kostenlos direkt vor Ort mit allen in der Europäischen Union zugelassenen Vakzinen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Zunächst sind zwei Tage vorgesehen. Darüber hinaus haben ankommende Flüchtlinge die Möglichkeit, sich im Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz impfen zu lassen – es befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes, in dessen erster Etage jetzt der „Info-Point Ukraine“ eingerichtet wurde.

Das Interesse an den Impfungen sei in den vergangenen Tagen groß gewesen, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Dabei hat sich aber gezeigt, dass die Menschen bei der Ankunft zunächst eine Unterkunft beziehen möchten und die Impfung eine nachgelagerte Rolle einnimmt.“ Daher habe man sich entschieden, mit dem mobilen Angebot direkt in der Unterkunft anzusetzen. In der größten Messehalle 6 sind derzeit rund 1400 Menschen untergebracht. Sie schlafen auf Feldbetten, das Rote Kreuz hat die Versorgung übernommen. Weil viele Kinder unter den Flüchtlingen sind, gibt es in der benachbarten Messehalle ein Spiel- und Bastelangebot.

Die Versorgung der immer weiter steigenden Zahl von Flüchtlingen ist eine große Herausforderung in vielen Bereichen. Rund 2300 Menschen sind in kommunalen Unterkünften untergebracht. Außerdem haben andere Städte ihre Hilfe angeboten. Es gibt bislang keine zentrale Verteilung der Flüchtlinge. Das Jugendamt versorgt inzwischen rund 70 Minderjährige, die unbegleitet eingereist sind. Die vielen Ankünfte stellen auch die Ausländerbehörde vor viel Arbeit: Die Stadt hat dort das Personal aufgestockt.

(arl)