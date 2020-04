Gartenarbeit in Düsseldorf : Mobile Grünschnittsammlung in Düsseldorf wieder gestartet

Awista-Mitarbeiter Ralph Stefan nimmt den Grünschnitt von Martin Becker und Cornelia Makuntze an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf An verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet konnten die Düsseldorfer ihren Grünschnitt abgeben. Das wurde auch in Eller dankbar angenommen.

Neue Blumen werden gepflanzt, die ersten Büsche und Bäume zurechtgestutzt, der Rasen wird gemäht: Mit dem Frühlingsanfang startet auch die Gartensaison. Und weil angesichts der Einschränkungen durch Corona weniger andere Dinge zu tun sind, widmen sich viele Hobbygärtner noch intensiver der Pflanzenpflege. Am Samstag hat die Stadt Düsseldorf daher die mobile Grünschnittsammlung wieder aufgenommen. Zuletzt hatten zahlreiche Menschen den Recyclinghof Flingern (den einzigen noch geöffneten in der Stadt) angefahren, was zu langen Warteschlangen führte.

An ausgewählten Plätzen in Düsseldorf konnte man am Samstag nun Gartenabfälle abgeben – unter anderem auf dem Gelände des Schützenplatzes in Eller. „Ich habe extra Wartelinien eingezeichnet, falls zu viele Menschen auf einmal ankommen“, sagt Awista-Mitarbeiter Ralph Stefan und deutet auf den Weg vor sich, der mit weißen Kreide-Markierungen in Abschnitte unterteilt ist. Stefan lehnt an einem großen Müllwagen, aus dem bereits einige Zweige herausschauen: Die ersten Besucher waren schon da. Über ihm ist ein Schild angebracht, das daran erinnern soll, Abstand zueinander zu halten. Die anwesenden Düsseldorfer sind klar darauf bedacht, dem Folge zu leisten.