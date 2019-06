Musik in Düsseldorf : Die Tonhalle singt „An Tagen wie diesen“

Musik in Düsseldorf

Der Kinderchor der Singpause entzückte mit Volks- und Kinderliedern die vielen Zuhörer in der Tonhalle. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Zum Mitsingkonzert in der Düsseldorfer Tonhalle war viel Prominenz erschienen.

Wenn mehrere hundert ungeschulter Stimmen gemeinsam singen, dann entsteht oft ein schöner Gesamteindruck. Dies war die Idee und auch das Ergebnis des ersten Mitsingkonzerts „Düsseldorf singt!“, das am Sonntag stattfand. Für die Veranstaltung war viel Düsseldorfer Prominenz in die Tonhalle gekommen: Oberbürgermeister Thomas Geisel saß in der ersten Reihe, auch Jacques Tilly, Josef Hinkel und die Schwestern Barbara und Christiane Oxenfort waren da.