Kultur in Düsseldorf Die „Goldene Garde“ macht Erinnerungen lebendig

Wie Küppers & Konsorten mit dem „Goldene Garde“-Tanztheater-Ensemble Erinnerungen in Szene setzen und die wichtigsten Lebensmomente in Tanz und Worten ausdrücken, davon können sich interessierte Zuschauer am 8. Januar bei „My Valentine“ im Theatermuseum überzeugen. Bis dahin wird aber jeden Montag weiterhin fleißig getanzt, improvisiert und sicher auch viel gelacht.