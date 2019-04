Jugendaktion in Düsseldorf : Mitglieder des Jugendrats bemalen Anti-Terror-Poller

Gestalten die Poller in der Innenstadt: (v.l.) Asal, Shaolin, Frank, Ciwana, Melanie und Ankatrin. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Grau und farblos stehen die Anti-Terror-Poller an den Eingängen zur Düsseldorfer Altstadt. Noch. Denn der Jugendrat will in einer Kunstaktion die „Legosteine“ mit bunten Motiven bemalen. Am Samstag starteten die Mitglieder mit der Grundierung der Betonblöcke.

„Die Poller werden häufig mit traurigen und erschreckenden Gefühlen assoziiert“, sagt Ciwana Celebi (21), stellvertretende Sprecherin des Jugendrats. „Deshalb wollen wir sie optisch etwas verschönern.“ Der erste Schritt ist die Grundierung der Blöcke. Bis Mitte Mai sollen alle 13 Poller rund um die Altstadt bunt bemalt und besprüht werden. Etwa 100 Teilnehmer, verteilt auf mehrere Gruppen, machen bei dem Projekt mit. Sie kommen aus verschiedenen Jugendtreffs und Jugendinitiativen aus Düsseldorf. Neben dem Jugendrat sind beispielsweise das Jugendzentrum Puls, das JugendKulturCafé Franzmann, die evangelischen Jugend oder die Jugendkulturinitiative Kohleg beteiligt. Die einzelnen Jugendgruppen bekommen Unterstützung von lokalen Künstlern, etwa „story duo“ und Paul Blaq.

Beim Bemalen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nur politische Symbole sollen nicht auf die Poller gemalt werden. Ideen zur farbenfrohen Gestaltung der Blöcke gibt es trotzdem bereits genug. So möchte der Jugendrat auf einen der Poller eine multikulturelle Menschenkette sprayen. Im Hintergrund sollen die Sehenswürdigkeiten großer internationaler Städte zu sehen sein, ein Zeichen für Solidarität und Vielfalt, erklärt Celebi. „Nach dem Ende der Aktion möchten wir gerne eine kleine Präsentation mit einem Rundgang organisieren, um die fertigen Kunstwerke auch ganz offiziell den Düsseldorfern zu zeigen,“ sagt sie.