Energiekrise in Düsseldorf : Stadtmitarbeiter sollen zum Energiesparen angehalten werden

Energiekrise in Düsseldorf

Im Rathaus soll möglichst wenig Energie bei der Nutzung von IT verbraucht werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Politik will, dass bei der Arbeit am Computer weniger Strom verbraucht wird. Um das Ziel zu erreichen, sollen nun mehrere konkrete Schritte folgen.

In der Verwaltung der Stadt soll Informationstechnik (IT) möglichst ressourcenschonend eingesetzt werden. Ein Antrag von CDU und Grünen dazu ist jetzt im Digitalausschuss mit großer Mehrheit beschlossen worden.

Jörk Cardeneo (Grüne) führte aus, dass der Energiebedarf von IT oft unterschätzt werde. Dabei liege der Anteil am gesamten Stromverbrauch bei acht Prozent, Tendenz deutlich steigend. Denn zwar werde energieeffizientere Technik entwickelt, sie verbreite sich insgesamt aber stärker (Rebound-Effekt) und werde mehr genutzt. Zwar würden auch bei der Stadt in einer digitalen Strategie verankert bereits viele Ansätze zum Stromsparen verfolgt, allerdings: „Der Druck ist mittlerweile größer geworden. Wir müssen mehr Gas geben.“