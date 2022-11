Menschen aus Düsseldorf Mit sieben Jahren ein Virtuose am Klavier

„Von mir hat er das sicher nicht, ich bin eher unmusikalisch“, sagt Mutter Meng Li lachend, die eher ihren Vater in Verdacht hat. Die Familie kommt ursprünglich aus dem chinesischen Wuhan, lebt aber schon lange in Deutschland, inzwischen im Neubauviertel Grafental. Toni besucht momentan die zweite Klasse in der Rudolf-Steiner-Waldorfschule in Gerresheim. Mit drei Jahren nahm er an der musikalischen Früherziehung teil, schnell stellte sich sein besonderes Talent heraus, sodass er bereits mit vier Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei Rhythmie Wong in der Musikschule „imusic“ erhielt, bis heute ist er ihr Schüler. Über Online-Wettbewerbe während Corona und Lockdown tastete sich Toni an das Spielen unter Druck heran – und entwickelte plötzlich Lust auf mehr. „Das fachliche Feedback einer Fachjury hilft ihm dabei natürlich ebenfalls enorm weiter“, sagt Meng Li.