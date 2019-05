Kommen und Gehen : Ricardas Versuchung

Gerresheim Ricarda Wallerath hat mit ihrer Mutter Renate im Herzen von Gerresheim das etwas andere Café eröffnet.

Das Café und Crêpes Traber am Kölner Tor 24 war mit seinem Ambiente zwischen Filterkaffee und Zirkusflair schon einzigartig in seiner bodenständigen Art, doch diese Zeit ist vorbei, Santano und Juena Traber haben das Lokal geschlossen. Aber schnell hat sich ein Nachmieter gefunden, der ebenso Besonderes verspricht – und zwar Frankophiles: hausgemachte Quiches und Tartes, Crêpes und Croques, darauf hat sich Ricarda Wallerath spezialisiert und in dem Objekt nun Ricardas Tarterie eröffnet. Und da sie vor allem in der Küche beschäftigt sein wird, hat Mutter Renate sich als Chefin für den Service angeboten. Ein echter Familienbetrieb also. Die Familie kennt man ohnehin in Gerresheim, denn Renate Wallerath hat auch ihre Hände bei Mrs. Sporty wenige Meter weiter am Alter Markt im Spiel, dort ist jetzt die zweite Tochter Antonia Wallerath die Clubmanagerin.