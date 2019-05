Kulturtipps in Düsseldorf : Mit Musikbegleitung durch die Stadt

Das Jolly-Jazz-Orchestra wird bei einer Straßenbahnrundfahrt am Donnerstag für Stimmung sorgen. Foto: x

Jazz in der Straßenbahn, Lesung in der Bücherei und Musik in der Kirche – das wird in dieser Woche in den Düsseldorfer Stadtteilen geboten.

Die Woche beschert wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, für alle einen Feiertag, und für manche sogar ein langes Wochenende. Dennoch gibt es in der Stadt vielfältige Angebote, die freie Zeit kulturell zu nutzen. Hier eine Auswahl.

Friedrichstadt Alle, für die die Woche extrem humorlos begonnen hat, haben zumindest am Abend die Gelegenheit, dieses Defizit noch zu kompensieren. Am heutigen Montag bittet im Pitcher Manuel Wolff in den Boing!Comedy Club, der ersten und einzig echten Stand Up Comedy-Bühne in Düsseldorf. Hier können hoffnungsvolle Newcomer der Humor-Zunft entdeckt werden, bekannte Namen testen auf der intimen Bühne neue Programme und gelegentlich tauchen auch Top-Comedians – allerdings unangekündigt – auf. Für diesen Abend teilen sich Tim Whelan als Headliner sowie Melanie Gerland, Jonas Kneis, Mo Sieberichs und Müro Bakar das Mikro. Beginn ist um 20 Uhr, wer einen guten Platz ergattern möchte, sollte frühzeitig kommen.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Pitcher Oberbilker Allee 29, Telefon 0211 6682643 Rheinbahn Kartenreservierungen sind online unter www.shop.rheinbahn.de möglich, Abfahrt ist am Hauptbahnhof Auferstehungskirche Arnulfstraße 33 Galerie „bergerie des arts“ Berger Allee 1, Erika Anna Schumacher Telefon 02159 693595 Kulturzentrum Zakk Fichtenstr. 40, Telefon 0211 9730010, www.zakk.de Stadtbücherei Garath Fritz-Erler-Straße 21, Telefon 0211 8997570

Durch die halbe Stadt Wer auf flotte Rhythmen von Oldtime-Jazz steht und zugleich in einer nicht ganz so alten Straßenbahn die Stadt besichtigen möchte, sollte an dieser besonderen Stadtrundfahrt der Rheinbahn teilnehmen. „Jazz Tram“ nennt sich der Düsseldorfer „A-Train“, der am Donnerstag um 15 Uhr am Hauptbahnhof (Bahnsteig 8/Haltestelle der 709) seine swingende Fahrt aufnimmt. Die musikalisch vom Jolly-Jazz-Orchestra begleitete Route führt vom Hauptbahnhof über Bilk, Oberbilk, Flingern, Gerresheim zurück zum Hauptbahnhof und dauert zweieinhalb Stunden. Da diese Tour zu Vatertag sehr beliebt sein dürfte, empfiehlt sich eine frühe Reservierung.

Oberkassel Beim „Oberkasseler Orgelfrühling“ sind am Mittwoch Orgelwerke von Max Reger und Paul Hindemith zu hören. Die Orgel spielt Mari Fukumoto aus Hamburg. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Auferstehungskirche. Das Konzert dauert eine Stunde.

Carlstadt „Photikona“ heißt die Ausstellung, die am Samstag um 19 Uhr in der „bergerie des arts“, Berger Allee 1, eröffnet wird. Der Ausstellungstitel, der als tippfehlerhaftes „Photokina“ identifiziert werden könnte, weist tatsächlich auf Fotokunst hin. Die Fotokünstlerin Erika Anna Schumacher und ihr Kunstkollege Tobias Wickern präsentieren ihre Arbeiten bis zum 6. Juli 2019. Nach der Vernissage sind weitere Besichtigungen nur auf Anfrage möglich.

Flingern Sarah Kuttner, populär geworden als Moderatorin bei den Fernsehsendern VIVA und MTV, liest am Sonntag, 20 Uhr, im Zakk aus ihrem aktuellen Roman „Kurt“. Mit ihrem eigenen Stil, einer einfühlsamen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lässigkeit, erzählt sie von einer normal komplizierten Familie und dem, was diese angesichts einer Tragödie zusammenhält. Sarah Kuttners 2009 erschienener erster Roman „Mängelliste“ schaffte es auf Anhieb in die Bestsellerlisten.