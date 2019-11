Schulen in Düsseldorf : Eigenständiges Lernen bis zur Oberstufe

Hanaa und Maja planen, was sie im Laufe des Vormittags am Leibniz-Montessori-Gymnasium lernen müssen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Wie das Leibnitz-Montessorie-Gymnasium mit dem Modell „Montessori plus“ sein pädagogisches Konzept über die Unterstufe hinaus erweitern möchte.

Von Christopher Trinks

Hanaa (14) beugt sich über ihren Stundenplan und grübelt. Gerade wurde die große Pause am Leibniz-Montessori-Gymnasium eingeläutet und aufgeregte Schüler füllen die Gänge. Noch können sich die Neuntklässlerinnen Hanaa und Maja ihnen nicht anschließen – erst müssen beide noch planen, wie sie die folgenden Unterrichtsstunden überhaupt verbringen wollen. „Gestern habe ich zwei Pflichtmodule für Mathe und Deutsch gemacht. Wenn wir jetzt an der Gruppenarbeit für Französisch weitermachen, müssen wir uns dafür nicht mehr nach der Schule treffen“, sagt Hanaa zu Maja (14). Die jedoch schüttelt den Kopf. „Ich habe leider noch einen Berg an Hausaufgaben zu erledigen. Und die Stunde danach nutze ich zur Probe mit der Schulband. Sonst wird es bis zu unserem Auftritt ein bisschen knapp“, erwidert sie.

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung möchte das pädagogische Konzept von Maria Montessori stärken. Dazu können die Schüler selbst entscheiden, welche Fächer sie ergänzend zum Fachunterricht in den Lern- und Freiarbeitseinheiten vertiefen wollen. Ein Prinzip, das bei Eltern und Schülern immer beliebter wird. So verzeichnet der Dach­verband der Montessori-Schulen aktuell bundesweit bereits über 1000 Bildungseinrichtungen mit Montessori-Profil. Davon machen die Vor- und Grundschulen einen Großteil aus. An weiterführenden Schulen wie der Maria-Montessori-Gesamtschule in Flingern wird das Konzept ab der achten Klasse zumeist altersbedingt abgeändert. Auch dort erhalten die Unterstufen ähnlich zum Leibniz-Montessori-Gymnasium Blockstunden zur eigenen Gestaltung. In diesen Freiarbeits- und Lernzeiten können die Schüler verschiedene, von Fachlehrern entworfene Lernumgebungen wählen.

Info Schulen mit Montessori-Pädagogik Grundschulen Insgesamt zehn Schulen mit einem Profil nach Montessori-Pädagogik führt das städtische Schulverzeichnis für Düsseldorf auf, sechs von ihnen sind Grundschulen. Weiterführende Schulen Neben der Maria-Montessori-Gesamtschule und dem Leibniz-Gymnasium gibt es zwei weitere Gymnasien, die allerdings lediglich einen Montessori-Zweig in ihrem Schulprogramm anbieten: das Max-Planck- und das Cecilien-Gymnasium.

„Ab einem gewissen Alter kann das jedoch ermüdend sein. Dann sind viele Schüler so weit, dass sie lieber schneller im Stoff vorankommen wollen“, sagt Schulleiterin Birgit Planken. Deshalb treten ab der achten Stufe fachbezogene Werkstatteinheiten an die Stelle der Freiarbeiten, bei denen in Kleingruppen innerhalb der Klasse auf unterschiedlichen Leistungsniveaus gearbeitet wird. „Das Montessori-Prinzip wurde eigentlich für junge Kinder entwickelt“, sagt auch Lehrerin Kerstin Daub vom Leibniz-Montessori-Gymnasium. „Später wird die Selbstständigkeit der Schüler wieder eng begrenzt. Wir wollten deshalb einen Schritt weitergehen.“ Seit diesem Jahr probiert das Gymnasium das neue Konzept „Montessori plus“, welches das Prinzip des eigenständigen Lernens bis zur gymnasialen Oberstufe erweitert. Dazu erhalten die Schüler der Sekundarstufe I jeden Tag die dritte und vierte Stunde frei zur Belegung von Modulen. Das können Pflichtmodule der einzelnen Fächer sein, welche die Schüler verpflichtend in ihren Lerntagebüchern abschließen müssen. Aber auch Vertiefungs- und Interessensmodule, um Schwächen auszugleichen oder Angebote wie Schulband, Debattierworkshop und Judo-AG wahrzunehmen.

Das neue Konzept wurde zusammen von Eltern und Schülervertretung entwickelt – und stößt gerade bei den Schülern auf viel Zustimmung. „Obwohl ich anfangs Sorge hatte, dass der Arbeitsaufwand mit den Pflichtmodulen zu groß wird“, sagt Hanaa. Schließlich gebe es auch Schüler, die mit der großen Eigenverantwortung nicht zurechtkämen. Für diejenigen soll das von den Fachkonferenzen erarbeitete Lerntagebuch eine Stütze sein und den Fortschritt der Schüler für die jährlichen Beratungsgespräche festhalten.