Musik in Düsseldorf : Mit Geduld und Gefühl zum schönen Ton

Die Volkshochschule bietet den Crashkursus „Schottischer Dudelsack für Anfänger“ an. Wie schwierig ist es, das Instrument zu spielen? Wir haben den Test gemacht.

Wenn Nils Bosshammer die ersten Töne der schottischen Nationalhymne auf seinem dunkelroten Dudelsack anstimmt, dann zittern die Wände und klirren die Fenster in den Räumen der Volkshochschule. Aus den langen, schwarzen Pfeifen, die neben seinem Kopf in die Höhe ragen, dringt ein sonores Brummen, während der Chanter, die kurze Pfeife in seinen Händen, die bekannte Melodie ertönen lässt. Zu Beginn des Crashkurses „Schottischer Dudelsack für Anfänger“ bleibt der Dudelsack jedoch erst einmal im Koffer. Denn als Anfänger wäre man mit dem großen Dudelsack vollkommen überfordert, erklärt Bosshammer. Stattdessen spielen die Einsteiger in den ersten Monaten ausschließlich auf einer Übungsflöte, dem sogenannten Practice Chanter. Auch in den acht 90-minütigen Unterrichtsstunden des VHS-Kurses ist er der Hauptdarsteller. Mit seinen acht Grifflöchern erinnert der Chanter an eine langgezogene Blockflöte. Doch statt mit den Fingerkuppen werden die Grifflöcher mit den Unterseiten der geraden Finger verschlossen. Der Anfänger soll diese Handhaltung verinnerlichen. Ist das geschehen, geht es an das rohrförmige Mundstück der Übungsflöte und damit an den ersten Ton.