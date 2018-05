Gut Gemacht: Mit Fotos und Kalendern Geld gesammelt

Düsseldorf De 11 Pille Die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille Angermund hat seit seiner Gründung 1954 jährlich ein eigenes Prinzenpaar. Traditionell sammelt dieses in seiner Regentenzeit für einen oder mehrere karitative Zwecke. Das aktuelle Paar, Manuel I. und Venetia Adriane I., hat sich das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland ausgesucht und diesem nun 2555 Euro übergeben. Das Geld war bei verschiedenen Veranstaltungen gesammelt worden.

Zusätzlich hatte die Kinderprinzen-Crew rund um Prinz Frederick I. und seine Venetia Philina I. beim Nikolausmarkt in Angermund mit einer Nikolaus-Fotobox Spenden gesammelt. Insgesamt kamen so zusätzliche 155 Euro zusammen. Das Kinder- und Jugendhospiz ist auf Spenden angewiesen, da die Krankenkassen nur den Pflegesatz der Kinder für 28 Tage im Jahr übernehmen. Das ganzheitliche Angebot des Hauses richtet sich jedoch auch an die Familien der Kinder mit begrenzter Lebenszeit.

Insgesamt 107.000 Euro flossen an 41 Gruppen im Stadtbezirk 5 und 6, darunter zum Beispiel der TV Kalkum-Wittlaer, der Angermunder Förderverein Kinder-Jugend-Kirche, der Förderverein Kartause-Hain-Schule, die Rather Schützen und die Karnevalsgesellschaft Elf vom Dörp 1929. Die Projekte, in die die Gelder fließen, sind vielseitig. Es werden beispielsweise Schulgärten ausgestattet und Schultoiletten verschönert, die Rather Aape überholen die Technik von ihrem Rosenmontagswagen, der Rather SV benötigt einen Beamer und die Grundschule Kranenburgstraße will den Pausenhof verschönern.