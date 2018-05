Serie So Wohnt Düsseldorf: Mit Fantasie gegen den 60er-Jahre-Muff

Düsseldorf Wände und Türen raus, Licht rein: Ein Haus in Urdenbach bekam ein neues Innenleben, einen Garten und eine mosaikgeschmückte Fassade.

Der erste Eindruck muss wenig erbaulich gewesen sein. Denn was sie da sahen, war der Muff der frühen 1960er Jahre: gelbe Klinkerfassade unterbrochen von bläulichem Schiefer, kleine Räume, kleine Fenster, ein enges, dunkles Treppenhaus. "Es hat nur noch der Geruch nach Kohl gefehlt", erinnert sich Maxi Ernst. Man müsste alles abreißen und neu bauen, dachten sie damals. Aber das war unmöglich, denn dann wäre das Nachbarhaus, das direkt angrenzt, beschädigt worden. Also mussten sie sich was einfallen lassen, wenn sie an diesem Ort leben wollten. Und das taten sie dann.

Den Wohnbereich dominiert ein schwarzer Glastisch, der sich bald in eine festliche Tafel für 20 Menschen in Feierlaune erweitern wird: Der jüngste Sohn des Hauses heiratet, und Hans Dieter Ernst übt schon mal am Klavier den Hochzeitsmarsch von Schubert. Von der Wand darüber überblickt der Komponist in Acryl, gemalt von einer zeitgenössischen Künstlerin, die Szenerie. Überhaupt prägt moderne Kunst die Atmosphäre des Raums. "Wir wechseln gern", deshalb schweben alle Bilder an Schienen, das erspart den Wänden Nagellöcher.

Zurück ins Haus in die erste Etage, die auch per Fahrstuhl erreicht werden kann, "denn wir wollen im Alter nicht noch mal umziehen müssen, deshalb haben wir seniorengerecht gebaut", sagt der 69-jährige Hausherr. In diesem ersten Stock ist das Schlafzimmer des Paares mit einem zweiten Wintergarten, der nicht nur Grünblick bietet, sondern auch einen kühlenden Effekt: Wenn seine Tür geschlossen wird, heizt sich das Schlafzimmer im Sommer nicht so auf. Das Bad schmückt ein großflächiges, attraktives Mosaik, ein Werk von Maxi Ernst. Das Motiv stammt aus dem vierten Jahrhundert, wurde von dem Paar bei einer Italienreise entdeckt, fotografiert und später auf winzige Marmorstückchen übertragen. Solche Mosaike, die Maxi Ernst auch im Kundenauftrag fertigt, sind ihre Spezialität. Was auch an der Fassade des Hauses sichtbar ist. Die hat seit dem Umbau alle Klinker-Spießigkeit abgestreift, bekam stattdessen einen Anstrich in Ocker und Weiß, dazu schmale, hohe Fenster, deren ungewöhnliches Format sich in den Mosaiken noch mal wiederholt. Und so erfrischt jetzt eine Prise Italien ein Haus in Urdenbach.