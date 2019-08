Programmreihe : „Respekt und Mut“ streitet für die Demokratie

Düsseldorf Mehr als 90 Veranstaltungen sollen in Düsseldorf den demokratischen Geist stärken und Menschen aus Filterblasen befreien.

Es hat sich etwas verändert in der Demokratie, das auch vor Düsseldorf nicht halt macht: Filterblasen, Gereiztheit und eine Verrohung der Sprache gehören fast schon zum Alltag. „Um so wichtiger ist es, für Vielfalt, interkulturellen Austausch und einen respektvollen Umgang miteinander zu streiten“, sagt Volker Neupert, der 2001 die Aktion „Respekt und Mut“ (RuM) ins Leben rief. Ein Sammelbegriff für inzwischen 60 Kooperationspartner, die in den kommenden Monaten mit 90 Ausstellungen, Diskussionen, Workshops, Begegnungen, Lesungen und Kulturevents tausende Bürger erreichen wollen. „Wenn es gut läuft, können wir Menschen bewegen, ihre von starren Anschauungen geprägten Laufgräben zu verlassen“, sagt Neupert.

Mit dem Fest für Frieden, Freiheit und Demokratie am kommenden Sonntag im Ehrenhof (13 bis 19 Uhr) hat die Reihe in diesem Jahr einen besonderen Auftakt. Die erste Diskussion ist bereits am Freitag, 30. August, um 20 Uhr in der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz (Anmeldung: dfg@kddm-online.de). Der Kreis der Düsseldorfer Muslime nimmt das Misstrauen, das der NSU-Prozess hinterlassen hat, in den Blick. Denkanstöße an diesem Abend geben Mehmet Daimagüler, in dem Verfahren Vertreter der Nebenklage, und Tanjev Schultz vom Institut für Publizistik in Mainz. „Wir sind froh, dass wir den Kreis der Muslime als neue Kooperationspartner gewinnen konnten“, sagt Superintendent Heinrich Fucks.