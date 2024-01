Die IDR Bahn feierte 2023 Jubiläum Mit der Rangierlok durch den Stadtsüden

Es gibt eine ganz besondere Stelle auf der Schienenstrecke zwischen dem Bahnhof der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) an der Oerschbachstraße und dem Reisholzer Hafen: In nur wenigen Metern Entfernung fährt die gelbe Rangierlok mit dem grünen Schriftzug IDR mit langsamer Rangiergeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern an der Rückseite der Henkel-Kita an der Niederheider Straße vorbei. Eifrig wird aus beiden Richtungen gewunken. „Früher“, erzählt Joachim Kochsiek, Eisenbahnbetriebsleiter der IDR und Geschäftsführer der IDR Bahn GmbH, „haben unsere Rangierlokführer dort zur Freude der Kinder immer ein Signal gegeben.“ Doch weil der Zeitpunkt der Fahrt öfter in die Mittagszeit fiel, nimmt man nun Rücksicht auf den Mittagsschlaf der Kinder.