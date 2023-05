Schwimmfähigkeit Zweitklässler in Düsseldorf schwimmen schlechter

Um über zehn Prozent ist die Schwimmfähigkeit bei Zweitklässlern in Düsseldorf nach dem Corona-Lockdown im Schuljahr 2021/22 im Vergleich zur Zeit vor Corona (2018/19) abgesunken. Dies zeigt die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der SPD im jüngsten Sportausschuss. In der Stadt gibt es recht zuverlässige Zahlen zu den Kindern im zweiten und fünften Schuljahr. Allerdings sind die aktuellen Zahlen für Fünftklässer gerade in der Erarbeitung – diese werden im Rahmen des Sport-Checks „ReCheck’D“ erfasst, die letzten Daten stammen aus dem Schuljahr 2019/20.