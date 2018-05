Düsseldorf: Mit der Barbie zurück in die Kindheit

Mit der Barbie zurück in die Kindheit

Astrid Geskes (l.) und Bettina Dorfmann organisierten das Sammlertreffen im TUS-Treff in Unterrath. Foto: Hans-Jürgen Bauer

Düsseldorf Anhänger der legendären Spielzeug-Puppe trafen sich in Unterrath. Die teuersten Modelle liegen bei 3000 Euro.

Wie in einer anderen Welt versunken schlendern Besucher über die Fashion Doll Convention im TUS Treff in Unterrath. Groß ist die Freude, wenn jemand ein lang gesuchtes Barbie-Modell oder ein bestimmtes Kleid findet. Aussteller aus Deutschland, Holland und der Schweiz bieten bei der Börse alles um die berühmte Puppe an. Aber auch Figuren anderer Hersteller wie die Disney-Prinzessinnen sind vertreten.