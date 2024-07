Spenden-Radtour durch Europa 6311 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs

Die beiden Damen hatten den Jakobsweg von Porto (Portugal) aus in Angriff genommen und waren nach 265 Kilometern per pedes in der Pilgerstadt angekommen. „Wir waren nach drei Wochen in Santiago und es war großartig“, urteilt Eckert. „Nicht nur, weil wir unsere Frauen getroffen haben, sondern auch, weil bis dahin alles geklappt hatte und die Stimmung in Santiago so gelöst, so positiv war. Alle Pilger, die die Kathedrale erreicht haben, haben auch etwas für sich selbst erreicht.“