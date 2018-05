Düsseldorf : Misshandelte Rocker seine Freundin?

Düsseldorf 52-Jähriger muss wegen Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht.

Drei Monate nach dem Verschwinden einer 30-Jährigen hatte die Polizei ihrer Heimatgemeinde mit einem Foto nach ihr gefahndet. Als die Gesuchte sich kurz danach aber bei ihren Eltern meldete, schien für die 30-Jährige wieder alles gut zu laufen. Tatsächlich jedoch, so heißt es in einer Anklage beim Landgericht, hat im Juni 2017 ihr Martyrium erst begonnen. Als Freundin eines 52-jährigen Hells-Angels-Präsidenten aus Ostbelgien soll die Frau bis September von ihm in einer Düsseldorfer Wohnung vergewaltigt, misshandelt, verprügelt und bedroht worden sein. Am 14. Juni beginnt der Prozess.

14 Fälle sind in der Anklage gegen den Rocker-Präsidenten des belgischen Hells-Angels-Chapters "Eastborder" aufgelistet. Begonnen hatten die Probleme der Frau angeblich im Juni - kurz nachdem sie sich bei ihren Eltern gemeldet hatte. Im Rocker-Clubhaus in Lanaken soll der Angeklagte sie nämlich vergewaltigt haben, in der gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf soll es dann zu weiteren brutalen Übergriffen des 52-Jährigen gekommen sein.









So habe er die schmächtige Frau dort einmal so sehr verprügelt, dass sie mit dem Gesicht an einem Heizkörper aufschlug, sich dabei die Nase brach. Bei anderen Gelegenheiten soll er sie auf dem Bett gewürgt haben bis zur Bewusstlosigkeit. Alle Sinne schwanden der Frau demnach auch, nachdem er sie an einem anderen Tag erneut massiv geschlagen habe, wodurch sie dann auf der Holzkante eines Wohnzimmersofas aufgeschlagen sei.

Die Anklage lautet jetzt auf Vergewaltigung, Körperverletzung und Bedrohung. Um das Schweigen des mutmaßlichen Opfers zu erzwingen, soll er der Frau angekündigt haben, wenn sie gegen ihn aussagen würde, "kriegen dich die Hells Angels". Welches Potenzial eine solche Drohung darstellte, zeigte im März die Razzia der belgischen Polizei bei einem benachbarten Rocker-Chapter in der Provinz Limburg. Dort wurden zwölf Rocker vorübergehend festgenommen, nachdem Drogen, Bargeld und ein großes Waffenarsenal entdeckt wurden, in dem sich sogar ein Raketenwerfer befand. Für die Verhandlung gegen den 52-Jährigen hat das Landgericht jetzt mehrere Prozesstage reserviert, seine Ex-Freundin ist dabei als Nebenklägerin vorgesehen.

(wuk)