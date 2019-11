Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf : Neues Gedenkbuch für die Toten des Pogroms in NRW

Neues Gedenkbuch für die Toten des Pogroms in NRW

Düsseldorf (ahar) In Nordrhein-Westfalen gab es viel mehr Opfer des Novemberpogroms von 1938 als bisher angenommen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt sind nun im „Gedenkbuch für die Toten des Pogroms 1938 auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen“ festgehalten.

Am Dienstag haben Ministerpräsident Armin Laschet und Oberbürgermeister Thomas Geisel das 263-Seiten-Werk vorgestellt. „Die Gedenkstätte gibt mit dem nun erschienen Buch jedem Opfer, jedem Schicksal ein Gesicht und ein angemessenes Gedenken“, sagte Geisel.

Bis zum vergangenen Jahr war man von 91 Opfern des Pogroms 1938 im Gebiet des heutigen NRWs ausgegangen. Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, teilte bei der Vorstellung am Dienstag mit, dass mindestens 131 Männer und Frauen aufgrund der Novemberpogrome ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. „Bei der Recherche und der Zusammenstellung der Opfer ist deutlich geworden, dass unser Verständnis und auch die Darstellung der Pogromnacht in Wissenschaft und Unterricht einer starken Bagatellisierung der Ereignisse gleicht“, sagt Fleermann. Zudem sei vielfältiges Material im Rahmen der Recherchen erschlossen worden, beispielsweise durch Interviews mit Nachfahren.