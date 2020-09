Oberbürgermeister-Stichwahl in Düsseldorf : Ministerpräsident Laschet und Familienministerin Giffey unterstützen ihre Kandidaten

Düsseldorf Zwei Tage vor der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Düsseldorf erhielten die beiden Kandidaten prominente Unterstützung aus ihren Parteien. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kam zum Schadowplatz, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ins Andreas-Quartier.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begleitete Stefan Keller am Nachmittag bei einer Kundgebung auf dem Schadowplatz. „Die Menschen in Düsseldorf wollen einen Wechsel, das haben sie am 13. September dokumentiert“, sagte Laschet. Keller kenne Düsseldorf wie seine Westentasche und habe reichlich Verwaltungserfahrung, die er zeitweise in Köln zur Verfügung gestellt habe – jetzt sei es Zeit, dass er sie in Düsseldorf nutze. Der Essener CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen, der im ersten Wahlgang wiedergewählt wurde, bescheinigte Keller „Oberbürgermeister-Format“. Keller selbst blickte auf den ungewöhnlichen Wahlkampf zurück, der wegen Corona unter schwierigen Bedingungen begonnen habe. „Aber seit zwei, drei Monaten sind wir wieder in der Stadt unterwegs, und wir haben es geschafft, die Menschen zu erreichen.