NRW-Ministerin Mona Neubaur auf Sommertour Auf Schloss Benrath wird schon vieles richtig gemacht

Es soll nur noch wenige Minuten dauern, bis die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur mit ihrem Dienstfahrzeug am Benrather Schloss vorfährt. In der kurzen Wartezeit fällt der Blick von Stiftungsvorstand Nicolas Maas auf ein Stück Mauerwerk am Ostflügel. An nicht wenigen Stellen ist der farbgebende rosa Putz abgebröckelt. Je näher man dem Prachtbau kommt, desto mehr fallen sie auf: die schadhaften Stellen. Das Torhaus, in dem das Schlosscafé untergebracht ist, ist bereits eingerüstet. Vorzeichen der beginnenden Generalsanierung.