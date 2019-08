Saubere Luft in Düsseldorf : Ministerin fordert Alternativen zur Umweltspur

Die Düsseldorfer Politik lehnt die dritte Umweltspur voraussichtlich ab. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sieht Düsseldorf in der Pflicht, andere Ideen gegen Fahrverbote zu finden.

Die Kommunalpolitik wird am Mittwoch wohl gegen die dritte Umweltspur entscheiden – NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sieht Düsseldorf in diesem Fall in der Pflicht, andere Wege zu sauberer Luft zu finden. „Wenn sich die Stadt entscheiden sollte, das Konzept der Umweltspur nicht fortzuführen, müssen die Verantwortlichen Alternativmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte schnellstmöglich entwickeln, um so Fahrverbote zu vermeiden“, sagte Heinen-Esser unserer Redaktion.