Verkehr in Düsseldorf Minimallösung für die Gubener Straße

Für große Unruhe sorgte die Nachricht in Vennhausen, dass die Stadt an der Gubener Straße einen beidseitigen Radweg plant. Vier Alternativen wurden in der Bezirksvertretung 8 vorgestellt, und alle hatten ihre Makel. Die vermeintlich favorisierte Variante sieht vor, dass für einen Ausbau sämtliche Parkplätze entlang der Straße wegfallen würden.