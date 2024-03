Mindspace in Düsseldorf Komplette Stilwerk-Etage wird zur flexiblen Bürofläche

Info

Dichte In Düsseldorf gibt es nach Angaben des Bundesverbandes Coworking Spaces Deutschland mehr als 50 verschiedene Standorte für flexibel buchbare Büros. Pro 100.000 Einwohner hat Düsseldorf damit neben Frankfurt die höchste Dichte an Coworking-Flächen in Deutschland.

Anbieter Die Menge an flexiblen Büros hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die größten Anbieter vor Ort sind Design Offices, Regus, Spaces, Tribes – und neuerdings auch Mindspace mit Hauptsitz in Tel Aviv.