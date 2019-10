Landgericht Düsseldorf : Millionenprozess um ehemaliges Altstadtgericht

Bauherr, Architekten, Zulieferer und Baufirmen streiten um Rechnungen und Löhne rund um den Umbau des ehemaligen Altstadtgerichts. Die Summe sind hoch.

Kaum waren 2010 die Richter, Kanzleikräfte und Wachtmeister mit allen Prozessakten aus vielen Jahrzehnten in ihr neues Justizzentrum am Oberbilker Markt gezogen, wurde ihr früheres Altstadt-Areal von der Frankonia Eurobau Andreasquartier grundlegend erneuert. In Gebäuden, in denen früher Angeklagte, Zeugen und Anwälte aufeinander trafen, entstand an der Mühlenstraße unter Frankonia-Regie das neue „Wohnzimmer Düsseldorfs“. Doch hinter den prachtvollen Kulissen herrscht jetzt offenbar große Uneinigkeit über Kosten und Bauausführung, über Ansprüche und Gegenansprüche.