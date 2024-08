Die letzten Mieter wehren sich gegen Eigentümer Mietstreit in Düsseldorf – alle raus hier

Die Papiere bedecken den gesamten Tisch. Sie liegen da in kleinen Stapeln, angehäuft nach Themen, markiert mit Zetteln wie „Kündigung“ und „Urteil“. Claude Sanane hat alles gesammelt, seit dem ersten Brief. Fast zehn Jahre ist es her, dass ein neuer Eigentümer das Haus kaufte, in dem der 71-Jährige lebt. Seitdem will sein Vermieter ihn loswerden, da ist er sich sicher.