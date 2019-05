Reparatur inklusive : Das Start-up „Swapfiets“ bringt eine Fahrrad-Flatrate nach Düsseldorf

Düsseldorf Ein Fahrrad im Abomodell – Reparatur oder Austausch bei Schäden inklusive. Mit diesem Angebot startet das Unternehmen „Swapfiets“ im Juni in Düsseldorf. Doch das Sorglospaket hat seinen Preis.

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad hat einen Defekt. Doch anstatt sich selbst die Finger schmutzig zu machen oder für viel Geld eine Werkstatt aufzusuchen, rufen Sie einen Techniker. Der ist innerhalb von 24 Stunden vor Ort und repariert Ihren Drahtesel oder tauscht ihn gegen einen neuen aus, alles ohne zusätzliche Kosten. Dieses Versprechen gibt das niederländische Unternehmen „Swapfiets“, das im Juni in Düsseldorf sein Angebot startet. Mit Fahrrädern im Abomodell schließt das Start-up die Lücke zwischen stationsgebundenen Leihrädern und einem eigenen Zweirad.

Denn im Gegensatz zu bisherigen Mietsystemen bekommt jeder Kunde gegen eine monatliche Gebühr ein eigenes Fahrrad überlassen. Geht etwas kaputt, kommt ein Servicetechniker innerhalb eines Tages zu einem vorher vereinbarten Ort. Der Mitarbeiter lässt sich mit der passenden App oder auch telefonisch kontaktieren. „Wenn er das Fahrrad nicht innerhalb von zehn Minuten reparieren kann, wird es gegen ein neues Modell ausgetauscht“, sagt Swapfiets-Sprecher Sebastian Hesse. Das gilt für große wie kleine Schäden gleichermaßen. Selbst bei Vandalismus. Dieser Service funktioniert jedoch nur in einem für Düsseldorf noch zu bestimmenden Servicegebiet. „In der Regel umfasst das die gesamte Innenstadt“, verspricht Hesse. Fahren und Abstellen darf man das Fahrrad aber auch außerhalb dieses Areals. Ein Unterschied zu den Leihrädersystemen, deren Einzugsgebiet meist auf das Zentrum begrenzt ist.

Anmeldung Anfang Juni will das Start-up mit der Auslieferung seiner Fahrräder in Düsseldorf beginnen. Auf der Unternehmenswebseite unter www.swapfiets.de/offer/duesseldorf können Interessierte bereits ein Leihrad vorbestellen.

Deutschland Vor einem Jahr startete das Unternehmen mit Münster in der ersten deutschen Stadt. Seitdem sind viele weitere Orte hinzugekommen, Düsseldorf ist hierzulande die 20. Station.

Idee Swapfiets wurden von einer Gruppe von Freunden in den Niederlanden gegründet. Der Name leitet sich von „swap“ (englisch für „tauschen“) und „fiets“ (niederländisch für „Fahrrad“) ab. 2015 wurden die ersten Fahrräder ausgeliefert. Laut eigenen Angaben nutzen mittlerweile mehr als 100.000 Menschen die Fahrräder von Swapfiets.

Die Fahrräder selbst machen einen hochwertigen Eindruck. Sie verfügen über sieben Gänge, einen Gepäckträger und die Reifen haben ein dickes Profil. Das vordere Licht läuft über einen Dynamo, das hintere mit Batterie. Das Gefährt hat zudem zwei Bremsen, eine am Lenker, eine mittels Rücktritt. Insgesamt gibt es drei Größen, jeweils in Abhängigkeit von der Körperlänge des Nutzers. Das Rad wird immer durch einen Mitarbeiter an den Kunden übergeben, der bei dieser Gelegenheit auch Sattel- und Lenkerhöhe einstellt. Charakteristisch für die Swapfiets sind die blauen Vorderreifen. Um etwaige Verwechslungen zu vermeiden, können die Kunden ihr Rad durch individuelle Sticker, die Swapfiets verteilt, markieren.