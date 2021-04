Corona-Krise in Düsseldorf : Düsseldorfer Vermieter helfen den Sozialkaufhäusern

Düsseldorf Die Corona-Pandemie ließ die Einnahmen wegbrechen. Mietnachlässe von bis zu 50 Prozent sollen nun die Zukunft sichern. Warum das Angebot für viele Menschen in Düsseldorf wichtig ist.

Die finanzielle Lage in den „Fairhäusern“, in denen Menschen mit wenig Geld Waren des täglichen Bedarfs günstig einkaufen können, ist wegen der Corona-Pandemie angespannt. Bis Anfang März waren die Läden geschlossen. Nach den vorsichtigen Lockerungen vor einem Monat öffneten die drei Häuser in Rath, Bilk und Garath über das im Einzelhandel umgesetzte Konzept „click and meet“ wieder. „Wer sich anmeldet, darf für ein kurzes Zeitfenster in den Laden. Es kommt aber allenfalls ein Viertel der sonst üblichen Kunden. Und das auch nur an diesen drei Standorten“, sagt Herrmann.