Wohnen in Düsseldorf : Mieterverein kritisiert Wohnungsgesellschaft

Wohnen in Düsseldorf

Die Wohnungen an der Kissinger Straße sollen modernisiert werden. Foto: Marc Ingel

Eller Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft will die 160 Wohnungen an der Kissinger Straße modernisieren lassen und die Mieten erhöhen. Der Mieterverein ergreift Partei für die Anwohner.

(arc) Nachdem die Anwohner der Kissinger Straße wegen bevorstehender Mieterhöhungen öffentlich protestiert hatten, schaltet sich nun auch der Mieterverein Düsseldorf ein. Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft will in der 60er-Jahre-Siedlung energetische Modernisierungen durchführen und die Wohnblöcke auch mit weiteren Wohnungen aufstocken. Nach Fertigstellung der Arbeiten soll die Miete um „maximal zwei Euro pro Quadratmeter“ steigen, so der Eigentümer.