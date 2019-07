Planen in Düsseldorf : Die Suche nach den Salzmannbau-Verträgen

Planen in Düsseldorf

Wann die Zweckbindung für die Atelierflächen in dem Bürgerzentrum ausläuft, ist schriftlich nicht fixiert. Die Künstler sind in Sorge.

Es gibt Jahreszahlen, die sind bei dieser Geschichte unstrittig: 2025 etwa, dann läuft die Zweckbindung für die öffentlichen Flächen im Salzmannbau aus, das Bürgerhaus oder die Jazzschmiede sind davon zum Beispiel betroffen. Bis 2027 gilt die Sozialbindung der Wohnungen, auch das ist Fakt. Ebenfalls wichtig ist das Jahr 2017, da hat die LEG, Eigentümer des Salzmannbaus, die öffentlichen Kredite abgelöst, so dass die ursprünglich bis 2073 vorgesehene Sozialbindung eben bereits 2027 endet.

2008 wurde die LEG an das Immobilienkonsortium Whitehall verkauft, „möglicherweise ist in diesem Kaufvertrag ein Zusatz über die Zweckbindung eingefügt“, spekuliert Budde. Aber dieser wie auch der Kaufvertrag von 2008, als die LEG den Komplex erwarb, seien nicht auffindbar – weder bei der Stadt noch bei der LEG. „Kulturamt, Liegenschaftsamt und das Amt für Wohnungswesen konnten oder wollten uns auf Anfrage keine Auskunft über den Verbleib geben“, wundert sich der Sprecher des Mieterrates, der sehr wohl weiß, dass es sich bei dem Salzmannbau an diesem Standort um ein Filetstück handelt, mit dem sich sehr viel mehr Geld verdienen ließe.