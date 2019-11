Wohnen in Düsseldorf : Mieten in Düsseldorf sind leicht angestiegen

Düsseldorf Der neue Mietspiegel für die Landeshauptstadt gilt ab dem 1. Dezember. Demnach sind die Mieten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um 6,93 Prozent angestiegen.

Die Mieten in Düsseldorf sind in den vergangenen drei Jahren angestiegen – allerdings moderater, als es der Mangel an Wohnraum vermuten ließ. Im Durchschnitt wurden die mehr als 350.000 Mietwohnungen in der Landeshauptstadt um 6,93 Prozent teurer, wie aus dem neuen Mietspiegel hervorgeht. Der Verein Haus + Grund und der Mieterverein haben ihn gemeinsam vorgestellt, gültig ist er ab 1. Dezember.

Die Mieten richten sich nach dem Baujahr des Hauses und der Ausstattung der Wohnungen. In den drei Baualtersklassen bis 1976 erhöhen sich die Mieten den Angaben zufolge um durchschnittlich 3,5 Prozent. Für die Baujahre 1977 bis 1985 ergibt sich keine Veränderung bei der Miethöhe. Die jüngeren Baualtersklassen verteuern sich um um rund 2 Prozent – nicht eingerechnet die Altersklasse „ab 2011“, die neu hinzugekommen ist. Damit liege die Gesamterhöhung in den meisten Fällen noch unter der Inflationsrate (5,55 Prozent), erklärten die Vereine.

Ein Beispiel: Für eine normal ausgestattete Wohnung aus dem Baujahr 1961 (in mittlerer Wohnlage in einem normalen Stadtquartier) ist eine Kaltmiete von 8,00 Euro pro Quadratmeter ortsüblich. Liegt die Wohnung in einem besonderen Stadtquartier – etwa in Oberkassel oder Kaiserswerth – und ist zudem umfangreich modernisiert worden, kann die Miete dagegen bei 10,47 Euro pro Quadratmeter liegen. In einem weniger begehrten Stadtteil, beispielsweise in Hassels, und ohne Modernisierung liegt die Miete bei 7,68 Euro pro Quadratmeter.