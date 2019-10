Prozess am Landgericht : Middelhoff-Sohn soll über Kredit des Vaters aussagen

Düsseldorf Vor dem Landgericht geht es um ein Drei-Millionen-Dollar-Darlehen des ehemaligen Top-Managers Thomas Middelhoff. Der älteste Sohn hatte sich damals mit den Geldgebern getroffen. Der Insolvenzverwalter will darüber Auskunft erhalten.

Zwischen Auskunftspflicht und Fürsorge für seinen Vater soll sich der älteste Sohn von Ex-Topmanager Thomas Middelhoff entscheiden. Vor dem Landgericht will der Insolvenzverwalter über das Privatvermögen des ehemaligen Arcandor-Chefs und Multimillionärs (66) eine Auskunft von dessen Sohn erzwingen. Es geht um ein Drei-Millionen-Dollar-Darlehen, das Middelhoff 2012 erhielt und für das er schon damals seine Autorenrechte an seiner Lebensgeschichte abgetreten habe. Das Buch („Schuldig: Vom Scheitern und Wiederaufstehen“) ist in diesem Jahr erschienen. Vor fünf Jahren war aber sein ältester Sohn samt Anwalt nach New York gereist und hatte sich mit den Geldgebern getroffen. Der Insolvenzverwalter will wissen, was dabei herauskam. Das Landgericht verhandelt darüber ab dem 28.Oktober.