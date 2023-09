Evangelische Pfarrer im Auslandseinsatz Pfarrerin Nieland-Schuller zieht es wieder nach Thessaloniki

In ihrer Freizeit schaut sich Michaela Nieland-Schuller mit ihrem Mann, der Historiker ist, gern alte Steine an. „Ich suche nach Spuren der Vergangenheit“, sagt sie. Darum macht es ihr auch Freude, Reisegruppen zu begleiten und ihnen die wechselvolle Geschichte Thessalonikis nahe zu bringen. Mit nach Deutschland nimmt sie die griechische Gelassenheit: „Hier wird nicht so viel gejammert wie bei uns. Am Meer oder im Café sitzen, erzählen und das Leben genießen, die Gemeinschaft wertschätzen. Diese Haltung gefällt mir gut“. Mitte September geht es für weitere zehn Monate nach Thessaloniki.