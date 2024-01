Ehrgeiziges Ziel eines Unternehmers: „Niemand soll in Düsseldorf auf der Straße leben müssen“

Busch Wir haben inzwischen 80 Wohnungen, was an sich schon toll ist. Einige davon habe ich am Anfang bewusst mit dem Nachbarn, der mich mit Fiftyfifty zusammengebracht hat, selbst gekauft. Du kannst ja nicht andere Menschen auf finanzielle Hilfen ansprechen und selber nicht als Vorbild vorangehen, wenn du die Möglichkeit dafür hast. Dann haben wir vor allem auch angefangen, Leute anzusprechen, beispielsweise bei den Rotariern und in anderen Clubs und Vereinen. Beeindruckend ist auch unsere Erfolgsquote, denn es ist in den letzten zwei bis drei Jahren tatsächlich bisher nur ein einziger, dem wir eine Wohnung vermitteln konnten, wieder ausgezogen – also liegen wir bei 98 Prozent.