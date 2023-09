Traditionsbetriebe in Düsseldorf Rettet die Metzger!

Helmus ist generell ziemlich gut gelaunt für jemanden mit 80-Stunden-Arbeitswoche. Auch er ein Überzeugungstäter, aufgewachsen in einer Metzgerfamilie. 2011 kaufte er eine Metzgerei in der Cheruskerstraße in Oberkassel, mit Blick aufs Ende der Luegallee. Erst mal ließ er alles so, wie es war – Rezepturen, Personal, sogar den Namen. Dann begann er behutsam, seine eigenen Vorstellungen umzusetzen. „Mit der Zeit habe ich der Metzgerei meinen Stempel aufgedrückt“, sagt er zufrieden. 2015 baute er den Laden komplett um und schrieb seinen Namen oben drüber. Seitdem sieht die Metzgerei Helmus so aus, wie man sich die Metzgerei der Zukunft vorstellt: clean, hell, aufgeräumt. Der Apple-Store unter den Fleischfachgeschäften. „Vielleicht der schönste Laden in Düsseldorf“, sagt Uli Grefges anerkennend. Und Stephan Helmus sagt: „Ich wollte keinen 08/15-Laden, sondern so einen mit Schmuckkästchen-Charakter.“