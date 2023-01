Handwerk Die ausgezeichneten Metzger im Süden

Im Düsseldorfer Süden wurden die Metzgerei Sassen und die Metzgerei Inhoven von der Zeitschrift „Feinschmecker“ unter die TOP 500 Metzger in Deutschland gekürt. Bei Sassen stehen alle Zeichen auf Bio: Egal ob Rind, Kalb, Schwein oder Geflügel: Fast alle Frischwurst- und Fleischprodukte werden in Bioqualität angeboten. „Das geht aber nicht ganz,“ räumt Udo Sassen ein, der die Metzgerei mit seiner Frau Delia in vierter Generation führt. „Lammlachs und Lammfilet sind bei uns nicht bio, weil wir das einfach nicht bekommen. Aber dafür haben wir 2022 endlich spanischen Serranoschinken in Bioqualität ins Sortiment aufnehmen können.“