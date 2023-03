Düsseldorfs ältestes Kino schließt am 15. März Umbau des Metropol startet – und kostet 300.000 Euro mehr

In Düsseldorfs ältestem Kino fällt am 15. März für mehrere Monate der Vorhang. Das Metropol in Bilk wird für einen Umbau bis Ende Juli geschlossen, dann wird das Kino vier statt wie bisher zwei Säle haben – und ein deutlich größeres Foyer mit holzvertäfelter Theke. „Man wird hier nichts mehr wiedererkennen“, sagt Nico Elze, Geschäftsführer der Düsseldorfer Filmkunstkinos.